Назарбаев на заседании Совбеза Казахстана поблагодарил казахстанцев за единство в ключевой для страны момент

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, на котором поблагодарил казахстанский народ за "мудрость и единство" в важный для страны момент, говорится в сообщении, размещенном на сайте президента в среду.
Открывая совещание, Н.Назарбаев отметил, что произошедшие политические события вызвали большой интерес мировой общественности.
"Я хочу выразить признательность мудрости и единству казахстанцев, особенно проявившиеся в этот поворотный момент нашей истории", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Первый президент Казахстана заверил, что государство будет и дальше сохранять выработанный курс, направленный на процветание и устойчивое развитие страны.
"Достойно пройдя через все испытания, мы построили успешную страну, которую знают и уважают во всем мире. Меня, как основателя современного Казахстана, волнует будущее нашего государства и благополучие граждан. Все мои поступки и действия продиктованы именно этим", - подчеркнул Н.Назарбаев.
Лидер нации, также являющийся председателем Совбеза, отметил важность дальнейшей реализации стратегических программ в интересах народа Казахстана.
"Системное выполнение программ является ключевым условием нашего развития. Мы должны продолжить работу по обеспечению людей жильем, работой, качественным медицинским обслуживанием и образованием, а также поддержке нуждающихся. Все это - инвестиции в светлое будущее", - сказал Н.Назарбаев.
Первый президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время страна имеет хорошие возможности для дальнейшего роста экономики и преодоления глобальных вызовов.
В ходе совещания были также заслушаны доклады первого заместителя премьер-министра - министра финансов и министра энергетики, отмечается в сообщении.
Комментируя выступление докладчиков, Н.Назарбаев указал на необходимость обеспечения надлежащего контроля экологической обстановки в регионах и пресечения нарушений норм законодательства в данной сфере. Лидер нации отметил, что эти меры направлены, в первую очередь, на повышение качества жизни населения.
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