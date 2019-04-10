Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9145 RUR   0.0262 GBR   2.2199 TRY   0.2985

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.98 -0.42 Brent 70.61 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.04.2019 18:17

Назарбаев на заседании Совбеза Казахстана поблагодарил казахстанцев за единство в ключевой для страны момент

Казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, на котором поблагодарил казахстанский народ за "мудрость и единство" в важный для страны момент, говорится в сообщении, размещенном на сайте президента в среду.

Открывая совещание, Н.Назарбаев отметил, что произошедшие политические события вызвали большой интерес мировой общественности.

"Я хочу выразить признательность мудрости и единству казахстанцев, особенно проявившиеся в этот поворотный момент нашей истории", - сказал Н.Назарбаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Первый президент Казахстана заверил, что государство будет и дальше сохранять выработанный курс, направленный на процветание и устойчивое развитие страны.

"Достойно пройдя через все испытания, мы построили успешную страну, которую знают и уважают во всем мире. Меня, как основателя современного Казахстана, волнует будущее нашего государства и благополучие граждан. Все мои поступки и действия продиктованы именно этим", - подчеркнул Н.Назарбаев.

Лидер нации, также являющийся председателем Совбеза, отметил важность дальнейшей реализации стратегических программ в интересах народа Казахстана.

"Системное выполнение программ является ключевым условием нашего развития. Мы должны продолжить работу по обеспечению людей жильем, работой, качественным медицинским обслуживанием и образованием, а также поддержке нуждающихся. Все это - инвестиции в светлое будущее", - сказал Н.Назарбаев.

Первый президент Казахстана подчеркнул, что в настоящее время страна имеет хорошие возможности для дальнейшего роста экономики и преодоления глобальных вызовов.

В ходе совещания были также заслушаны доклады первого заместителя премьер-министра - министра финансов и министра энергетики, отмечается в сообщении.

Комментируя выступление докладчиков, Н.Назарбаев указал на необходимость обеспечения надлежащего контроля экологической обстановки в регионах и пресечения нарушений норм законодательства в данной сфере. Лидер нации отметил, что эти меры направлены, в первую очередь, на повышение качества жизни населения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СОВБЕЗ, НАЗАРБАЕВ


Похожие новости


Назарбаев сохранит за собой пост главы СБ Казахстана и партии "Нур Отан" Пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе Казахстана не противоречит Конституции - Конституционный совет Наделение Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совбез страны даст сигнал соседям о стабильности в Казахстане - глава Минюста Парламент Казахстана принял закон, закрепляющий пожизненное председательство Назарбаева в Совбезе Назарбаев заявил о необходимости выработки новых программ развития Казахстана с учетом геополитической ситуации Казахстанские депутаты одобрили наделение Совбеза страны конституционным статусом и пожизненное председательство в нем Назарбаева

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]