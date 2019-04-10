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Дальнее зарубежье 10.04.2019 16:54

Пятый с начала весны блэкаут произошел в Венесуэле, затронул Каракас и 20 штатов - СМИ

Большая часть Венесуэлы в пятый раз с начала марта этого года осталась без электричества, передает в среду радиостанция "Дойче велле".

По ее информации, крупнейшее за последние дни отключение электроэнергии произошло вечером во вторник 9 апреля (местному времени) и затронуло Каракас, а также 20 из 23 венесуэльских штатов.

Первый в 2019 году блэкаут произошел в Венесуэле 7 марта из-за аварии на крупнейшей гидроэлектростанции. Позже, 25 марта произошло следующее отключение электроэнергии, от которого пострадали 16 из 21 венесуэльских штата.

Третий блэкаут 29 марта затронул столицу - Каракас, а также ряд крупных городов, в том числе Маракайбо, Валенсию, Маракай и Сан-Кристобаль. На следующий день без электричества остались большинство штатов южноамериканской страны.

Президент страны Николас Мадуро возлагает ответственность за перебои с электроснабжением на США и оппозицию. В свою очередь критики Н.Мадуро считают, что сбои связаны с износом электросетей из-за нехватки инвестиций в инфраструктуру, плохого обслуживания и коррупции.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, БЛЭКАУТ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]