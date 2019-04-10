«AzerTelecom» приступил к реализации проекта «Транскаспийская магистраль»

Магистральный интернет-провайдер «AzerTelecom», соединяющий Азербайджан с международной интернет-сетью, дал старт проекту строительства волоконно-оптической магистральной кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном, который является частью Транскаспийского магистрального проекта в рамках реализуемой компанией программы «Azerbaijan Digital Hub», целью которой является трансформация Азербайджана в Региональный Цифровой Центр.
С целью строительства Транскаспийской магистрали, общая протяженность которой составит 380-400 км, между AzerTelecom со стороны Азербайджана и компаниями Transtelecom и KazTransCom со стороны Казахстана, был создан Консорциум, учреждена Совместная рабочая группа, а также подписан соответствующий контракт для строительства.
Отметим, что с целью строительства волоконно-оптической магистрали, между Азербайджаном и Казахстаном, подписано межправительственное соглашение «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджанской Республики и Республики Казахстан», и данное соглашение утверждено Азербайджанским государством.
Для осуществления этого стратегически важного проекта привлечены также такие ведущие международные консалтинговые и телекоммуникационные компании как McKinsey and Company, Detecon, Axiom, DLA Piper, Huawei и PwC.
Проект строительства Транскаспийской волоконно-оптической магистрали является частью проекта «Azerbaijan Digital Hub», инициированного компанией AzerTelecom. Строительство Транскаспийской магистрали в рамках упомянутой программы будет способствовать созданию цифрового коридора между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан и превратит Азербайджан в Цифровой Центр Региона (Digital Hub) наряду с тем, что Азербайджан является Энергетическим и Транспортным центром региона на стыке Европы и Азии.
Транскаспийская волоконно-оптическая магистраль будет играть важную роль в развитии инфраструктуры волоконно-оптического кабеля в регионе, а также в обеспечении высокоскоростной связи и современных цифровых услуг для Кавказа, Ближнего Востока, Средней Азии и Южной Азии, а также других соседних регионов.
Кроме того, реализация данного проекта также внесет свой вклад в проект «Belt and Road Initiative» (BRI), инициатором которого является Китай и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта “Belt and Road Initiative”
Превращение Азербайджана в цифровой центр (Digital Hub) означает достижение телекоммуникационной экосистемы страны уровня мировых стандартов, становление Азербайджана транзитной страной в предоставлении Интернета в страны Средней и Южной Азии, Ближнего Востока и другие прилегающие регионы, и Цифровым Центром региона. Это также означает, что Азербайджан будет занимать центральное место в сети волоконно-оптической магистральной инфраструктуры от стран Европы до Китая. В перспективе, с превращением Азербайджана в Цифровой Центр, Баку будет добавлен в мировую Интернет карту наряду с такими городами как Лондон, Франкфурт, София, Стамбул, Москва, Амстердам и Дубай. Проект также посодействует привлечению в Азербайджан корпораций - глобальных поставщиков цифровых услуг (Apple, Amazon, Alibaba, Google, Facebook, Netflix и т.д.), повышению кибербезопасности страны, открытию новых рабочих мест, развитию малого и среднего бизнеса, а также улучшению доступа к интернету и цифровым услугам 1,8 миллиарда человек (1/4 населения мира), проживающих в Кавказе, Средней и Южной Азии, Ближнем Востоке и в других близлежащих регионах, а также поспособствует экспорту различных цифровых услуг из Азербайджана в указанные регионы под брендом «Made in Azerbaijan».
AzerTelecom является динамично развивающимся телекоммуникационным оператором связи Азербайджана. Компания была основана в 2008 году и является дочерней компанией Bakcell - первого оператора мобильной связи в Азербайджане. AzerTelecom имеет диверсифицированную и устойчивую волоконно-оптическую кабельную сеть, охватывающую все крупные города и регионы страны. Международная сеть AzerTelecom интегрирована во все крупные телекоммуникационные хабы по всему миру. Компания предоставляет оптовый интернет, услуги по выделенным линиям, передача данных в сетях мобильной связи, международный транзит, услуги Дата Центра, FTTx, VPN (Виртуальная Частная Сеть), SIP телефония, защита от DDоS атак и другие телекоммуникационные услуги.
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