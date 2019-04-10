Новый глава миссии МВФ по Азербайджану провела встречи с Шарифовым и Рустамовым

Новый глава миссии МВФ в Азербайджане Наталья Тамириса в среду начала ознакомительный визит, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе фонда.

Н.Тамириса провела встречи с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым и главой Центрального банка страны Эльманом Рустамовым.

Н.Тамириса сменила в качестве главы миссии по Азербайджану Мухаммеда аль-Горчи, который и представил ее С. Шарифову и Э. Рустамову.

На встрече с министром финансов стороны обсудили текущий уровень и перспективы сотрудничества.

"С.Шарифов пожелал новой главе миссии МВФ удачи в ее деятельности в стране и выразил надежду, что отношения между Азербайджаном и МВФ будут углубляться и дальше", - отмечается в сообщении Минфина.

«В рамках встречи с главой ЦБА Э. Рустамовым, Н.Тамириса положительно оценила мероприятия по обеспечению экономического роста, а также макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане и выразила готовность МВФ продолжать оказывать техническую помощь и участвовать в соответствующих консультациях, - подчеркивается, в свою очередь, в сообщении ЦБА.

Глава ЦБА проинформировал Н.Тамирису о макроэкономической ситуации в Азербайджане, мерам диверсификации экономики и развитию ненефтяного сектора, направлениях денежно-кредитной политики ЦБ и реформам в этой области.

Н.Тамириса, несколько лет возглавляла отдел региональных исследований в департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ и хорошо знакома с экономической ситуацией в регионе. Она также работала в Чехии, Малайзии, Польше, ОАЭ и Туркменистане.

А. Мамедов