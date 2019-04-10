Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9145 RUR   0.0262 GBR   2.2199 TRY   0.2985

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.98 -0.42 Brent 70.61 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 10.04.2019 17:36

Новый глава миссии МВФ по Азербайджану провела встречи с Шарифовым и Рустамовым

Новый глава миссии МВФ в Азербайджане Наталья Тамириса в среду начала ознакомительный визит, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в бакинском офисе фонда.

Н.Тамириса провела встречи с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым и главой Центрального банка страны Эльманом Рустамовым.

Н.Тамириса сменила в качестве главы миссии по Азербайджану Мухаммеда аль-Горчи, который и представил ее С. Шарифову и Э. Рустамову.

На встрече с министром финансов стороны обсудили текущий уровень и перспективы сотрудничества.

"С.Шарифов пожелал новой главе миссии МВФ удачи в ее деятельности в стране и выразил надежду, что отношения между Азербайджаном и МВФ будут углубляться и дальше", - отмечается в сообщении Минфина.

«В рамках встречи с главой ЦБА Э. Рустамовым, Н.Тамириса положительно оценила мероприятия по обеспечению экономического роста, а также макроэкономической и финансовой стабильности в Азербайджане и выразила готовность МВФ продолжать оказывать техническую помощь и участвовать в соответствующих консультациях, - подчеркивается, в свою очередь, в сообщении ЦБА.

Глава ЦБА проинформировал Н.Тамирису о макроэкономической ситуации в Азербайджане, мерам диверсификации экономики и развитию ненефтяного сектора, направлениях денежно-кредитной политики ЦБ и реформам в этой области.

Н.Тамириса, несколько лет возглавляла отдел региональных исследований в департаменте Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ и хорошо знакома с экономической ситуацией в регионе. Она также работала в Чехии, Малайзии, Польше, ОАЭ и Туркменистане.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МВФ, РУКОВОДСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]