Премьер Грузии видит возможность увеличить поставки в Европу по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что его страна вместе с Азербайджаном и Турцией могут внести больший вклад в европейскую энергетическую безопасность.

"Мы думаем, что не используем ресурсы Каспийского моря должным образом и можем сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы", - заявил М.Бахтадзе, отвечая в среду на соответствующий вопрос одного из депутатов на Парламентской ассамблее Совета Европы.

При этом премьер отметил, что как Азербайджан, так и Турция являются стратегическими партнерами Грузии, вместе с которыми реализованы такие исторические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, расширение Южного газового коридора, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и другие.

"Мы можем сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы, и ведем диалог с европейскими коллегами по этому вопросу. Баку-Тбилиси-Джейхан имеет возможность транспортировать больше энергоресурсов. Мы будем рады, использовать эту возможность", - подчеркнул М.Бахтадзе, которого цитируют грузинские СМИ.

В Совете Европы в среду отмечают 20-летие вступления Грузии в эту организацию.