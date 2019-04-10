Премьер Грузии видит возможность увеличить поставки в Европу по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что его страна вместе с Азербайджаном и Турцией могут внести больший вклад в европейскую энергетическую безопасность.
"Мы думаем, что не используем ресурсы Каспийского моря должным образом и можем сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы", - заявил М.Бахтадзе, отвечая в среду на соответствующий вопрос одного из депутатов на Парламентской ассамблее Совета Европы.
При этом премьер отметил, что как Азербайджан, так и Турция являются стратегическими партнерами Грузии, вместе с которыми реализованы такие исторические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, расширение Южного газового коридора, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и другие.
"Мы можем сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы, и ведем диалог с европейскими коллегами по этому вопросу. Баку-Тбилиси-Джейхан имеет возможность транспортировать больше энергоресурсов. Мы будем рады, использовать эту возможность", - подчеркнул М.Бахтадзе, которого цитируют грузинские СМИ.
В Совете Европы в среду отмечают 20-летие вступления Грузии в эту организацию.
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