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ТЭК 10.04.2019 18:47

Премьер Грузии видит возможность увеличить поставки в Европу по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что его страна вместе с Азербайджаном и Турцией могут внести больший вклад в европейскую энергетическую безопасность.

"Мы думаем, что не используем ресурсы Каспийского моря должным образом и можем сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы", - заявил М.Бахтадзе, отвечая в среду на соответствующий вопрос одного из депутатов на Парламентской ассамблее Совета Европы.

При этом премьер отметил, что как Азербайджан, так и Турция являются стратегическими партнерами Грузии, вместе с которыми реализованы такие исторические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, расширение Южного газового коридора, строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и другие.

"Мы можем сделать больше для обеспечения энергетической безопасности Европы, и ведем диалог с европейскими коллегами по этому вопросу. Баку-Тбилиси-Джейхан имеет возможность транспортировать больше энергоресурсов. Мы будем рады, использовать эту возможность", - подчеркнул М.Бахтадзе, которого цитируют грузинские СМИ.

В Совете Европы в среду отмечают 20-летие вступления Грузии в эту организацию.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕВРОПА, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]