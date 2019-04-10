Помпео с оптимизмом смотрит на перспективу продления ДСНВ

Госсекретарь США Майк Помпео позитивно оценивает шансы на продление договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Если мы сможем сделать все как надо со сделкой, и если мы убедимся, что она будет соответствовать реалиям 2021 года, президент Трамп четко давал понять, что если нам удастся достичь хороших, прочных договоренностей по контролю за оружием, то у нас будет (соглашение - ИФ)", - сказал М.Помпео на слушаниях в комитете сената по иностранным делам.

"СНВ в значительной степени соблюдается обеими сторонами...Мы сейчас в самом начале переговоров по продлению действия соглашения", - подчеркнул М.Помпео.

Действие Договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет. Во вторник заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Россия готова обсуждать с США продолжение действия договора.