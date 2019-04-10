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ТЭК 10.04.2019 19:18

Нефть продолжает дорожать после публикации данных о запасах в США, Brent выше $71 за баррель

Нефтяной рынок сохраняет подъем в среду после публикации данных Минэнерго США, указавших на существенный скачок запасов нефти при одновременном падении запасов бензина.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 мск в среду составила $71,09 за баррель, что на $0,48 (0,68%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,24 (0,38%) - до $64,22 за баррель.

До публикации данных Минэнерго Brent торговалась на уровне $64,38 за баррель, WTI - на уровне $71 за баррель.

Запасы нефти в США выросли третью неделю подряд - на 7,03 млн баррелей, до максимального уровня с ноября 2017 года, сообщило Минэнерго.

Между тем, запасы в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, упали на 1,13 млн баррелей.

Производство нефти в США осталось на рекордном уровне предыдущей недели - 12,2 млн баррелей в сутки (б/с). Экспорт нефти из страны уменьшился по итогам третьей недели подряд, до минимума с января.

Тем временем, запасы бензина упали на 7,71 млн баррелей, максимальными темпами с сентября 2017 года, запасы дистиллятов уменьшились на 116 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти в США за неделю на 2,8 млн баррелей, снижение запасов бензина на 1,9 млн баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.

Мировые запасы нефти в феврале 2019 года, по предварительным данным, снизились на 18,3 млн баррелей - до 2 млрд 863 млн баррелей, говорится в мартовском отчете ОПЕК, обнародованном в среду. Несмотря на снижение, мировые запасы, по-прежнему, остаются на 7,5 млн баррелей выше средних значений за последние 5 лет.

ОПЕК слегка понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году из-за более низких, чем ожидалось, темпов экономической активности в мире - на 30 тыс. б/с, говорится в отчете картеля за март.

Таким образом, мировой спрос на нефть в 2019 году может вырасти на 1,21 млн б/с - до 99,91 млн б/с . При этом во втором половине текущего года спрос может достигнуть 100 тыс. б/с, прогнозирует ОПЕК.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]