Азербайджан отправляет экспортную миссию в Катар

Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) организует 12-16 апреля экспортную миссию в Катар, отмечается в сообщении Минэкономики.

"Экспортная миссия, в которую войдут 25 азербайджанские компании, будет направлена в Доху. В рамках миссии азербайджанские предприниматели проведут встречи с катарскими компаниями, обсудят вопросы экспорта продукции", - отмечается в сообщении.

В состав экспортной миссии включены компании, занимающиеся производством пищевой продукции, текстиля, стройматериалов, а также работающие в сфере туризма.

В 2018 году Азербайджан организовал 11 экспортных миссий в 10 стран мира.

В целом, до сих пор осуществлено 26 экспортных миссий по продвижению бренда «Made in Azerbaijan».

Б.Рустамбеков