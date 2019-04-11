Путин пользуется наибольшей электоральной поддержкой в стране - опрос

Действующий президент РФ Владимир Путин набрал бы 55% голосов избирателей, которые готовы прийти на избирательные участки, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, следует из опроса "Левада-центра".

По поступившим в "Интерфакс" данным опроса, проведенного 21-27 марта, В.Путин в десятки раз опережает каждого из потенциальных кандидатов, однако уровень оказываемой ему поддержки снижается - на 5%, по сравнению с апрелем 2014 года, и на 15%, по сравнению с январем прошлого года.

Следом за В.Путиным по поддержке избирателей идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6% голосов) и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин (5%).

Кроме того, согласно результатам исследования, В.Путин по-прежнему возглавляет список российских политиков, пользующихся наибольшим доверием граждан: в настоящее время этот показатель составляет 41%.

По данным "Левада центра", в июне прошлого года он составлял 48%, а в ноябре 2017 года - 59%.

Второе место в рейтинге разделяют В.Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу, которым доверяют по 16% участников опроса. В пятерку входит глава МИД Сергей Лавров, пользующийся поддержкой 14% респондентов, премьер-министр Дмитрий Медведев (13%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%).

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.