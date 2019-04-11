Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2019 12:11

Путин пользуется наибольшей электоральной поддержкой в стране - опрос

Действующий президент РФ Владимир Путин набрал бы 55% голосов избирателей, которые готовы прийти на избирательные участки, если бы выборы проводились в ближайшее воскресенье, следует из опроса "Левада-центра".

По поступившим в "Интерфакс" данным опроса, проведенного 21-27 марта, В.Путин в десятки раз опережает каждого из потенциальных кандидатов, однако уровень оказываемой ему поддержки снижается - на 5%, по сравнению с апрелем 2014 года, и на 15%, по сравнению с январем прошлого года.

Следом за В.Путиным по поддержке избирателей идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6% голосов) и бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин (5%).

Кроме того, согласно результатам исследования, В.Путин по-прежнему возглавляет список российских политиков, пользующихся наибольшим доверием граждан: в настоящее время этот показатель составляет 41%.

По данным "Левада центра", в июне прошлого года он составлял 48%, а в ноябре 2017 года - 59%.

Второе место в рейтинге разделяют В.Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу, которым доверяют по 16% участников опроса. В пятерку входит глава МИД Сергей Лавров, пользующийся поддержкой 14% респондентов, премьер-министр Дмитрий Медведев (13%) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов (8%).

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ПУТИН, ОПРОС


Похожие новости


Порошенко считает, что украинцы сломали российский сценарий первого тура выборов президента Украины Трамп высказался за хорошие отношения США с Россией и Китаем Россия не вмешивалась в президентские выборы в США - Патрушев Россия стремится вернуть Украину под свое влияние - Порошенко Климкин объяснил причины переноса российских участков для голосования в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии Додон опроверг заявления о попытках России повлиять на внутреннюю ситуацию в Молдавии - газета

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]