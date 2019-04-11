Вице-министр иностранных дел КНДР назначена членом Центрального комитета Трудовой партии Кореи

Вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи, один из ведущих переговорщиков Пхеньяна с США, названа ключевым членом правящей партии КНДР, сообщает ЦТАК.

Согласно агентству, Чхве Сон Хи включена в список должностных лиц "непосредственно назначенных" членами Центрального комитета правящей Трудовой партии Кореи во время пленарного заседания в среду.

"Прямое назначение" указывает на то, что Чхве Сон Хи стала членом Центрального комитета, не будучи сначала "альтернативным членом".

Кроме того, главный переговорщик с США Ким Ен Чхоль также был замечен среди высших должностных лиц, присутствовавших на заседании Политбюро под председательством лидера Ким Чен Ына во вторник.

Эти события свидетельствуют о том, что северокорейский лидер, возможно, не будет стремиться к каким-либо серьезным изменениям в составе своей команды, отвечающей за ядерные переговоры, или в подходе к переговорам.

Ранее были предположения, что Ким Ен Чхоль мог столкнуться с дисциплинарными мерами после того, как второй саммит между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом в Ханое закончился без какого-либо соглашения.

В прошлом месяце вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи пригрозила прекратить ядерные переговоры, заявив, что Пхеньян не уступит "гангстерским" требованиям Вашингтона.

Она добавила, что лидер Ким Чен Ын скоро решит, стоит ли продолжать диалог.

Первое заседание вновь избранных депутатов Верховного Народного собрания КНДР пройдет в четверг.

Встреча северокорейских депутатов в этом году привлекает особый интерес, поскольку на ней КНДР может представить свою политику в отношении своих ядерных и ракетных программ после неудачного саммита в Ханое.