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СНГ 11.04.2019 12:43

Назарбаев считает, что ЕАЭС уверенно продвигается к свободному движению товаров, услуг и капитала

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уверенно продвигаются к своей главной цели - свободному движению товаров, услуг и капитала, считает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Государствами-членами объединения отмечена положительная динамика роста, достигнуто существенное увеличение внешней и взаимной торговли. Активно развивается международное сотрудничество. В целом мы идем уверенными шагами к достижению основных целей - свободному движению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы", - говорится в приветственном слове Н.Назарбаева, которое зачитал первый заместитель администрации президента Дархан Калетаев на международной научно-практической конференции "От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева".

Н.Назарбаев напомнил, что в 2019 году исполняется пять лет с момента подписания договора о ЕАЭС и 25 лет идеи евразийской интеграции. Современный ЕАЭС, по его словам, стал огромным рынком с внешнеторговым оборотом выше $750 млрд, совокупным ВВП $2 трлн и населением свыше 180 млн человек.

"В недалёком будущем ЕАЭС мы видим открытым экономическим сообществом, органично интегрированным в мировую экономическую систему как надежный мост между Европой и растущей Азией. Важным в этом направлении видится сопряжение ЕАЭС и инициативы "Шелковый путь" и углубление сотрудничества с ШОС и Евросоюзом", - подчеркнул Н.Назарбаев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ЦЕЛЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]