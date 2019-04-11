Назарбаев считает, что ЕАЭС уверенно продвигается к свободному движению товаров, услуг и капитала

Страны-участницы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уверенно продвигаются к своей главной цели - свободному движению товаров, услуг и капитала, считает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Государствами-членами объединения отмечена положительная динамика роста, достигнуто существенное увеличение внешней и взаимной торговли. Активно развивается международное сотрудничество. В целом мы идем уверенными шагами к достижению основных целей - свободному движению товаров, услуг, капиталов и рабочей силы", - говорится в приветственном слове Н.Назарбаева, которое зачитал первый заместитель администрации президента Дархан Калетаев на международной научно-практической конференции "От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева".
Н.Назарбаев напомнил, что в 2019 году исполняется пять лет с момента подписания договора о ЕАЭС и 25 лет идеи евразийской интеграции. Современный ЕАЭС, по его словам, стал огромным рынком с внешнеторговым оборотом выше $750 млрд, совокупным ВВП $2 трлн и населением свыше 180 млн человек.
"В недалёком будущем ЕАЭС мы видим открытым экономическим сообществом, органично интегрированным в мировую экономическую систему как надежный мост между Европой и растущей Азией. Важным в этом направлении видится сопряжение ЕАЭС и инициативы "Шелковый путь" и углубление сотрудничества с ШОС и Евросоюзом", - подчеркнул Н.Назарбаев.
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