Бывший глава таджикистанской государственной авиакомпании "Таджик-Эйр" Хайрулло Рахимов задержан по обвинению в злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества, сообщила таджикская служба "Радио Свобода".
"Хайрулло Рахимов обвиняется в приписке на сумму в $200 тыс.", - сообщило радио со ссылкой на источник в правоохранительных органах Таджикистана.
В прокуратуре и в МВД Таджикистана "Интерфаксу" эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.
В декабре 2018 года местные СМИ сообщили, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил провести проверку деятельности "Таджик-Эйр", упомянув о приобретении авиакомпанией лайнера Boeing 767-332, предположительно, по завышенной стоимости, а на состоявшемся 21 января этого года расширенном заседании правительства подверг критике Х.Рахимова за серьезные недостатки в работе.
В официальном сообщении пресс-службы президента говорилось, что в ходе заседания правительства по итогам деятельности сферы транспорта страны, международного аэропорта и железной дороги были заслушаны отчеты руководителей, в том числе и тогдашнего директора открытого акционерного общества "Таджик Эйр" Х.Рахимова.
"Глава государства потребовал от ответственных лиц упомянутых сфер улучшения качества обслуживания, обеспечения бесперебойного движения на дорогах страны, увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, умножения количества воздушных маршрутов с использованием возможностей отечественных компаний", - говорилось в сообщении.
22 января вышел официальный указ об освобождении Х.Рахимова от занимаемой должности с формулировкой "в связи с допущением серьезных недостатков".
Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана в ходе учений в прифронтовой зоне отработали боевые стрельбы
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится 15 апреля в Москве – МИД Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Объем гарантий АИКГФ по кредитам для МСП оценивается в 26,2 млн манатов
Turkcell с 4 партнерами вложила $3 млрд в создание электромобилей, хочет начать продажи в 2022г
Правление Газпрома рекомендует выплатить за 2018г по 10,43 рубля на акцию, как и говорилось ранее
В Азербайджане планируют развивать туризм, связанный с грязевыми вулканами - Бюро
Азербайджан в Армейских играх-2019 примет участие в 6 конкурсах
Премьер Японии назначил нового министра, ответственного за Олимпиаду 2020 года
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов
«AzerTelecom» приступил к реализации проекта «Транскаспийская магистраль»
Студентам UNEC рассказали о работе службы внутреннего аудита в AccessBank-е
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР