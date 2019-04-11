Бывший глава таджикистанской государственной авиакомпании "Таджик-Эйр" Хайрулло Рахимов задержан по обвинению в злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества, сообщила таджикская служба "Радио Свобода".

"Хайрулло Рахимов обвиняется в приписке на сумму в $200 тыс.", - сообщило радио со ссылкой на источник в правоохранительных органах Таджикистана.

В прокуратуре и в МВД Таджикистана "Интерфаксу" эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

В декабре 2018 года местные СМИ сообщили, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил провести проверку деятельности "Таджик-Эйр", упомянув о приобретении авиакомпанией лайнера Boeing 767-332, предположительно, по завышенной стоимости, а на состоявшемся 21 января этого года расширенном заседании правительства подверг критике Х.Рахимова за серьезные недостатки в работе.

В официальном сообщении пресс-службы президента говорилось, что в ходе заседания правительства по итогам деятельности сферы транспорта страны, международного аэропорта и железной дороги были заслушаны отчеты руководителей, в том числе и тогдашнего директора открытого акционерного общества "Таджик Эйр" Х.Рахимова.

"Глава государства потребовал от ответственных лиц упомянутых сфер улучшения качества обслуживания, обеспечения бесперебойного движения на дорогах страны, увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, умножения количества воздушных маршрутов с использованием возможностей отечественных компаний", - говорилось в сообщении.

22 января вышел официальный указ об освобождении Х.Рахимова от занимаемой должности с формулировкой "в связи с допущением серьезных недостатков".