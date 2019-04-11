Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2019 13:14

Экс-глава "Таджик-Эйр" подозревается в злоупотреблении служебным положением, он задержан - СМИ

Бывший глава таджикистанской государственной авиакомпании "Таджик-Эйр" Хайрулло Рахимов задержан по обвинению в злоупотреблении служебным положением и присвоении чужого имущества, сообщила таджикская служба "Радио Свобода".

"Хайрулло Рахимов обвиняется в приписке на сумму в $200 тыс.", - сообщило радио со ссылкой на источник в правоохранительных органах Таджикистана.

В прокуратуре и в МВД Таджикистана "Интерфаксу" эту информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.

В декабре 2018 года местные СМИ сообщили, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил провести проверку деятельности "Таджик-Эйр", упомянув о приобретении авиакомпанией лайнера Boeing 767-332, предположительно, по завышенной стоимости, а на состоявшемся 21 января этого года расширенном заседании правительства подверг критике Х.Рахимова за серьезные недостатки в работе.

В официальном сообщении пресс-службы президента говорилось, что в ходе заседания правительства по итогам деятельности сферы транспорта страны, международного аэропорта и железной дороги были заслушаны отчеты руководителей, в том числе и тогдашнего директора открытого акционерного общества "Таджик Эйр" Х.Рахимова.

"Глава государства потребовал от ответственных лиц упомянутых сфер улучшения качества обслуживания, обеспечения бесперебойного движения на дорогах страны, увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, умножения количества воздушных маршрутов с использованием возможностей отечественных компаний", - говорилось в сообщении.

22 января вышел официальный указ об освобождении Х.Рахимова от занимаемой должности с формулировкой "в связи с допущением серьезных недостатков".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АВИАКОМПАНИЯ, ЭКС/ГЛАВА, ЗАДЕРЖАНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]