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Дальнее зарубежье 11.04.2019 13:42

Требования родственников жертв катастрофы парома Estonia рассмотрит французский суд

Требования родственников жертв и оставшихся в живых после катастрофы парома Estonia в Балтийском море будет рассматривать суд Франции.

Близкие погибших на пароме и выжившие потребовали нового и независимого расследования катастрофы 1994 года. Отвечавшая за безопасность на море французская фирма до сих пор не шла навстречу требованиям, однако теперь лед тронулся, пишет в четверг эстонская газета Postimees со ссылкой на информационное агентство AFP.

Первое заседание суда состоится в пятницу, 12 апреля. Постановление суда можно ждать в июле.

Ответчиком в судебном деле выступает построившая паром Estonia немецкая фирма Meyer Werft и французское классификационное бюро Bureau Veritas, принявшее в свое время судно. Оно много лет оттягивало переход дела в суд.

В ночь на 28 сентября 1994 года паром Estonia на пути из Таллинна в Стокгольм потерпел крушение во время шторма в Балтийском море. На борту судна было 989 человек, из них 347 граждан Эстонии. В катастрофе погибли 852 человека, в том числе, 285 граждан Эстонии. Это была крупнейшая катастрофа в Балтийском море в мирное время.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПАРОМ, КАТАСТРОФА, СУД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]