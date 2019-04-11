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Дальнее зарубежье 11.04.2019 13:34

Австралийский премьер объявил о проведении 18 мая парламентских выборов

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении провести 18 мая этого года парламентские выборы в стране.

"Сегодня утром я встретился с генерал-губернатором (Питером Косгроувом, представителем Елизаветы II в Австралии - ИФ) и посоветовал ему назначить 18 мая датой проведения выборов", - написал С.Моррисон в четверг в своем аккаунте в Twitter.

Он отметил, что будущее австралийцев будет зависеть от экономического положения в стране.

По его словам, "на этом голосовании можно будет сделать очевидный выбор".

"От этого выбора будет зависеть экономика, в условиях которой австралийцы будут жить не три года, а все следующее десятилетие", - подчеркнул С.Моррисон.

Королева Великобритании Елизавета II в настоящий момент официально является монархом Австралии, однако её власть сугубо формальна, а управление осуществляется через генерал-губернатора.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]