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Дальнее зарубежье 11.04.2019 11:04

Конституционный суд Южной Кореи счел закон об абортах несоответствующим основному закону страны

Конституционный суд Южной Кореи пришел к выводу, что нынешнее регулирование абортов в стране противоречит основному закону страны, передает в четверг агентство "Ренхап".

"Суд признал, что полный запрет на аборты не соответствует конституции, и призвал к принятию изменений в действующем законодательстве, чтобы частично разрешить прерывание беременности на ранних сроках", - отмечает агентство.

При этом "Ренхап" сообщает, что такая позиция Конституционного суда указывает на значительные изменения в южнокорейском обществе, которое ранее консервативно относилось к проблеме абортов.

Власти Южной Кореи криминализировали аборт в 1953 году: в соответствии с законом, прерывание беременности было запрещено во всех случаях.

В 1973 в закон были внесены поправки, согласно которым прерывание беременности разрешалось в случае инфекций, генных болезней, изнасилования, инцеста, а также в некоторых других случаях, если беременность угрожала здоровью женщины.

Ответственность за нарушение закона об абортах сейчас несут как сами женщины, так и медицинский персонал, который проводит прерывание беременности. За нарушение закона об абортах установлен штраф или тюремный срок, в зависимости от тяжести преступления.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, АБОРТЫ, СУД, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]