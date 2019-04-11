В Туркменистане началось строительство нового города

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в среду принял участие в церемонии закладки первого камня нового административного центра Ахалского велаята (области), сообщил в четверг телеканал "Туркменистан".

"Новый город рассчитан на более чем 70 тысяч жителей. В два этапа планируется построить свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, в которых будут созданы самые лучшие условия для проживания, отдыха, гармоничного воспитания детей", - заявил Г.Бердымухамедов.

Город планируется оснастить всей необходимой социальной инфраструктурой, а также предусмотрено строительство Международной высшей школы коневодства с ипподромом, тренажёрными площадками, манежами и конюшнями, и научно-производственным центром данного профиля

Предполагается, что новый город будет построен за три-четыре года. Он возводится на целинных землях в предгорьях Копетдага, планируется, что будет налажено транспортное сообщение нового города с этрапами (районами) велаята.

Наряду с этим, начнётся формирование активных хозяйственных, трудовых, социально-культурных и деловых связей между населёнными пунктами вокруг Ашхабада, добавил глава государства.

В настоящее время административным центром Ахалского велаята является город Анау, расположенный в восьми километрах восточнее Ашхабада. Еще в 1989 году это был посёлок городского типа с населением чуть более 9 тысяч человек. В 2008 году получил статус города.