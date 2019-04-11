Бакметрополитен направит около 3 млн манатов на закупку тюбингов

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 3 млн манатов на закупку тюбингов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
«Поставку данной продукции по заказу Бакметрополитена осуществит компания Азэлектромаш. Контракт с компанией уже подписан», - сообщили в Бакметрополитене.
Стоимость контракта составляет 2 млн 721 тыс. 443,39 манатов.
Тюбинг - элемент сборного крепления подземных сооружений. Наиболее распространены тюбинги тоннельной отделки, обычно кругового очертания.
Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий и 23-х действующих станций. В рамках реализации Госпрограммы по развитию метро, до 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро – 109 км.
По данным правительства в 2018 году Бакметрополитеном было перевезено 231 млн человек (рост по сравнению с 2017г составил 0,9%).
Н.Аббасова
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