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Инфраструктура и тендеры 11.04.2019 11:23

Бакметрополитен направит около 3 млн манатов на закупку тюбингов

ЗАО «Бакинский метрополитен» направит около 3 млн манатов на закупку тюбингов, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

«Поставку данной продукции по заказу Бакметрополитена осуществит компания Азэлектромаш. Контракт с компанией уже подписан», - сообщили в Бакметрополитене.

Стоимость контракта составляет 2 млн 721 тыс. 443,39 манатов.

Тюбинг - элемент сборного крепления подземных сооружений. Наиболее распространены тюбинги тоннельной отделки, обычно кругового очертания.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий и 23-х действующих станций. В рамках реализации Госпрограммы по развитию метро, до 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро – 109 км.

По данным правительства в 2018 году Бакметрополитеном было перевезено 231 млн человек (рост по сравнению с 2017г составил 0,9%).


Н.Аббасова

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Тэги: МЕТРО, ТЮБИНГИ, ПОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]