Turkcell планирует перевести все свои международные бизнесы на бренд lifecell

Турецкий оператор мобильной связи компания Turkcell (владеет 100% украинского мобильного оператора lifecell) намерен перевести все свои международные бизнесы под бренд lifecell и в дальнейшем предоставлять на международных рынках услуги, в том числе и продуктовые, именно под этим брендом, сообщил председатель набсовета Turkcell Ахмет Ахча (Ahmet Akca) на встрече с украинскими журналистами в центральном офисе компании в Стамбуле.
"Мы уже зарегистрировали такую компанию в Амстердаме, двигаемся в этом направлении", - сказал он.
По словам А.Ахча, под брендом lifecell компания уже предоставляет услуги в Германии, Непале, на Кипре и Карибах.
Компания также планирует масштабную интеграцию собственных сервисов и приложений на международном рынке. В частности, сервис-ассистент Yaani, по мнению компании, может составить реальную конкуренцию программам-ассистентам от Google и Apple.
"Чтобы противостоять OTT-компаниям (компании-гиганты - ИФ), Turkcell делится своим опытом с другими операторами в других странах. И мы уже видим определенные результаты", - сообщил А.Ахча.
По данным компании, цифровые сервисы Turkcell представлены на рынках около 40 стран.
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