Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 11.04.2019 11:26

Turkcell планирует перевести все свои международные бизнесы на бренд lifecell

Турецкий оператор мобильной связи компания Turkcell (владеет 100% украинского мобильного оператора lifecell) намерен перевести все свои международные бизнесы под бренд lifecell и в дальнейшем предоставлять на международных рынках услуги, в том числе и продуктовые, именно под этим брендом, сообщил председатель набсовета Turkcell Ахмет Ахча (Ahmet Akca) на встрече с украинскими журналистами в центральном офисе компании в Стамбуле.

"Мы уже зарегистрировали такую компанию в Амстердаме, двигаемся в этом направлении", - сказал он.

По словам А.Ахча, под брендом lifecell компания уже предоставляет услуги в Германии, Непале, на Кипре и Карибах.

Компания также планирует масштабную интеграцию собственных сервисов и приложений на международном рынке. В частности, сервис-ассистент Yaani, по мнению компании, может составить реальную конкуренцию программам-ассистентам от Google и Apple.

"Чтобы противостоять OTT-компаниям (компании-гиганты - ИФ), Turkcell делится своим опытом с другими операторами в других странах. И мы уже видим определенные результаты", - сообщил А.Ахча.

По данным компании, цифровые сервисы Turkcell представлены на рынках около 40 стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, TURKCELL, БРЕНД, ПЛАНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]