Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится 15 апреля в Москве – МИД Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян 15 апреля в Москве проведут встречу в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян встретятся 15 апреля с.г. в Москве», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В сообщении отмечается, что во встрече примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.

А.Азизов