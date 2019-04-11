Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится 15 апреля в Москве – МИД Азербайджана

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян 15 апреля в Москве проведут встречу в рамках урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
«Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян встретятся 15 апреля с.г. в Москве», - сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
В сообщении отмечается, что во встрече примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров.
А.Азизов
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