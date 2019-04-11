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Транспорт и связь 11.04.2019 12:09

Российская Smartavia летом начнет полеты в Азербайджан

Российская авиакомпания Smartavia (торговая марка авиакомпании «Нордавиа») планирует летом текущего года открыть полеты из России в Азербайджан, сообщила коммерческий директор Smartavia Светлана Родионова.

«В летнем расписании авиакомпания будет выполнять полеты по более, чем 60 маршрутам, причем по 18 авиакомпания будет летать из «Пулково» (Санкт-Петербург). Предполагаются и новые и старые направления. Планируются рейсы, в том числе, и в Азербайджан. Мы будем наращивать частоту полетов в Тбилиси и Батуми», - заявила С.Родионова, которую цитируют российские СМИ.

В 2018 году "Нордавиа" перевезла в Пулково 648 тыс. пассажиров, это на 35% больше, чем в 2017 году.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, РЕЙС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]