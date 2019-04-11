Президент Молдавии побывал с необъявленным визитом в Белоруссии

Президент Молдавии Игорь Додон посетил Белоруссию с краткосрочным визитом, о котором не было объявлено заранее.

"В рамках однодневного визита в Республику Беларусь провел встречу с Президентом страны Александром Григорьевичем Лукашенко. Дали высокую оценку динамично развивающимся двусторонним отношениям, в особенности в торгово-экономической сфере", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

Он выразил признательность белорусским партнерам за предоставление широкого доступа молдавской аграрной продукции на рынок Белоруссии, а также за техническую помощь, оказанную стране по его просьбе.

"Кроме того, поблагодарил белорусского лидера за поддержку Республики Молдова в получении статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом союзе, а также за содействие открытию прямого ежедневного авиасообщения между Кишиневом и Минском в рамках реализации договоренности двух президентов", - отметил президент Молдавии.

И.Додон подчеркнул "необходимость углубления сотрудничества в промышленной сфере - в частности, это развитие производственной кооперации и проектов сборки высококачественных белорусских троллейбусов и тракторов, которые пользуются заслуженным спросом на рынке Молдавии".

Согласно сообщению, визит состоялся накануне. Однако ни сам президент в социальных сетях, ни его пресс-служба не сообщили о поездке заранее или в день визита.

На прошлой неделе президент И.Додон побывал с рабочим визитом в Москве, о котором также сообщил только постфактум. Согласно информации молдавских СМИ, в Москве он и лидер Партии социалистов Зинаида Гречанная вели консультации по вопросу создания правящей коалиции в Молдавии и утверждения нового правительства.