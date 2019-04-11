Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2019 12:22

Президент Молдавии побывал с необъявленным визитом в Белоруссии

Президент Молдавии Игорь Додон посетил Белоруссию с краткосрочным визитом, о котором не было объявлено заранее.

"В рамках однодневного визита в Республику Беларусь провел встречу с Президентом страны Александром Григорьевичем Лукашенко. Дали высокую оценку динамично развивающимся двусторонним отношениям, в особенности в торгово-экономической сфере", - написал И.Додон на своей странице в Facebook.

Он выразил признательность белорусским партнерам за предоставление широкого доступа молдавской аграрной продукции на рынок Белоруссии, а также за техническую помощь, оказанную стране по его просьбе.

"Кроме того, поблагодарил белорусского лидера за поддержку Республики Молдова в получении статуса наблюдателя при Евразийском Экономическом союзе, а также за содействие открытию прямого ежедневного авиасообщения между Кишиневом и Минском в рамках реализации договоренности двух президентов", - отметил президент Молдавии.

И.Додон подчеркнул "необходимость углубления сотрудничества в промышленной сфере - в частности, это развитие производственной кооперации и проектов сборки высококачественных белорусских троллейбусов и тракторов, которые пользуются заслуженным спросом на рынке Молдавии".

Согласно сообщению, визит состоялся накануне. Однако ни сам президент в социальных сетях, ни его пресс-служба не сообщили о поездке заранее или в день визита.

На прошлой неделе президент И.Додон побывал с рабочим визитом в Москве, о котором также сообщил только постфактум. Согласно информации молдавских СМИ, в Москве он и лидер Партии социалистов Зинаида Гречанная вели консультации по вопросу создания правящей коалиции в Молдавии и утверждения нового правительства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛОРУССИЯ


Похожие новости


Президент Молдавии побывает в России с "частным визитом" до созыва нового парламента Президент Молдавии призвал избирателей активно голосовать на выборах в парламент Додон призвал сторонников готовиться к сопротивлению нынешним властям Молдавии Туман мешает Додону вернуться в Молдавию из Москвы Додон обсудил поставки газа в Молдавию с главой Газпрома Президент Молдавии Додон возглавил рейтинг доверия населения - опрос

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]