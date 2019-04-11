Госдума ратифицировала протокол СНГ о передаче наркотиков и оружия - вещдоков по уголовным делам

Госдума ратифицировала протокол СНГ о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Документ, размещенный в четверг в базе данных нижней палаты, регламентирует отношения государств СНГ в сфере оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам в части, касающейся передачи перечисленных вещдоков.

В соответствии с положениями протокола стороны сотрудничают через свои компетентные органы, которые направляют и получают запросы о передаче вещественных доказательств, организуют оперативное и надлежащее исполнение таких запросов.

Предусмотрено, что передача вещественных доказательств оформляется специальным актом.

"Реализация протокола не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - уточняется в сопроводительных материалах.

Документ был подписан в Сочи в октябре 2017 года на заседании Совета глав государств СНГ.