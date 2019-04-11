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СНГ 11.04.2019 12:26

Госдума ратифицировала протокол СНГ о передаче наркотиков и оружия - вещдоков по уголовным делам

Госдума ратифицировала протокол СНГ о порядке передачи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам.

Документ, размещенный в четверг в базе данных нижней палаты, регламентирует отношения государств СНГ в сфере оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам в части, касающейся передачи перечисленных вещдоков.

В соответствии с положениями протокола стороны сотрудничают через свои компетентные органы, которые направляют и получают запросы о передаче вещественных доказательств, организуют оперативное и надлежащее исполнение таких запросов.

Предусмотрено, что передача вещественных доказательств оформляется специальным актом.

"Реализация протокола не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета", - уточняется в сопроводительных материалах.

Документ был подписан в Сочи в октябре 2017 года на заседании Совета глав государств СНГ.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ВЕЩДОКИ, ГОСДУМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]