Манат и доллар продолжают удерживать позиции на валютном аукционе

Средневзвешенный курс маната к доллару на валютном аукционе в четверг составил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА провел 11 апреля с участием Госнефтефонда Азербайджана валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7 манат/$1", - сообщили в ЦБА.
На предыдущем валютном аукционе 9 апреля средневзвешенный курс также составил 1,7 манат/$1.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов.
Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Азизов
Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана в ходе учений в прифронтовой зоне отработали боевые стрельбы
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится 15 апреля в Москве – МИД Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане планируют развивать туризм, связанный с грязевыми вулканами - Бюро
Азербайджан в Армейских играх-2019 примет участие в 6 конкурсах
Премьер Японии назначил нового министра, ответственного за Олимпиаду 2020 года
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Экс-глава Эквадора назвал президента Морено предателем из-за решения лишить убежища Ассанжа (версия 2)
"Репортеры без границ" просят власти Британии не выдавать Ассанжа США
Эквадор лишил Ассанжа убежища из-за нарушения им международных законов - президент
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов
«AzerTelecom» приступил к реализации проекта «Транскаспийская магистраль»
Студентам UNEC рассказали о работе службы внутреннего аудита в AccessBank-е
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР