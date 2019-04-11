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СНГ 11.04.2019 14:16

Зеленский побеждает во втором туре выборов президента с 61% против 24% у Порошенко - опрос

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 61% украинцев среди тех, кто собирается прийти на выборы 21 апреля, за действующего главу государства Петра Порошенко - 24%, свидетельствуют данные апрельского опроса социологической группы "Рейтинг".

Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг результатам опроса, при этом 15% респондентов не определились.

В то же время, из числа всех опрошенных 51% украинцев намерен голосовать во втором туре за В. Зеленского, 21% - за П. Порошенко, 18% - пока не определились, а 10% - не намерены голосовать.

В опросе также приводятся данные по электоральным предпочтениям тех, кто определился с выбором. Так, среди тех, кто намерен голосовать во втором туре и уже определился, 71% - за В.Зеленского, 29% - за П.Порошенко.

В.Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Кроме того, он является лидером среди жителей востока, юга и центра страны. В то же время на западе Украины позиции обоих кандидатов почти равны.

Согласно данным социсследования, 61% опрошенных верят, что следующим президентом Украины станет В.Зеленский, 17% - П.Порошенко. Еще 22% не определились с ответом.

Социологическая группа "Рейтинг" проводила опрос 5-10 апреля 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов, личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,8%.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]