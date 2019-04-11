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ТЭК 11.04.2019 12:45

Лукашенко распорядился поставить на ремонт нефтепроводы "в случае необходимости" в ответ на действия России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости, так как в России "обнаглели".

"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - заявил А.Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Президент сделал такое заявление, обращаясь к вице-премьеру И.Ляшенко на совещании с экономическим блоком правительства в четверг.

По его словам, белорусская сторона год назад не стала ремонтировать нефтепроводы, несмотря на их аварийное состояние.

"Именно по нефтянке. И нам надо было бы на несколько дней закрыть для ремонта эти нефтепроводы. Но мы ведь не поступили так. Мы понимали, что это нанесет ущерб Российской Федерации. И тогда я поручил работать в аварийном порядке, но не перекрывать эти дороги, по которым транспортируется главный экспортный продукт Российской Федерации - нефть", - рассказал белорусский лидер.

Поручение президента стало реакцией на "некоторые действия российских партнеров", которые А.Лукашенко сравнил с санкциями.

Он пояснил, что речь идет об ограничении поставок на российский рынок плодоовощной и продовольственной продукции из Белоруссии. "То одно предприятие закрыли, то другое. Потом то ли морковь, то ли салат, то ли уже огурцы не понравились. То ли у них подозрение есть, что мы что-то поставляем не оттуда. И каждый день происходит закрытие наших предприятий. Нам закрывают рынок", - утверждал глава государства.

"Я каждый день слышу и читаю информацию, что наш основной торговый партнер ...все больше и больше вводит санкций против Беларуси. Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников", - считает президент.

По его словам, "мы должны принимать соответствующие меры". "Ну что мы все время: нас бьют в левую щеку - мы подставляем правую. Разберитесь и доложите отдельно на следующей неделе", - сказал А.Лукашенко, обращаясь к правительству.

По его словам, необходима точка зрения правительства "по этому основному вопросу, связанному с работой на российском направлении".

Транзит российской нефти в Польшу, Германию, Украину, Венгрию, Словакию, Чехию через Белоруссию обеспечивает принадлежащее государству ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Годовой объем транзита российской нефти через Белоруссию составляет около 50 млн тонн.

Как сообщалось, "Транснефть" в начале апреля сообщила о планах Беларуси повысить тариф на транзит российской нефти на 23%. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков 5 апреля объяснил готовящееся решение о повышении тарифов на транзит нефти затратами на обеспечение безопасности. "Обеспечение безопасности в процессе транспортировки нефти довольно затратно и требует постоянного мониторинга нефтепровода и других сооружений, модернизации и замены изношенного оборудования", - сказал А.Рыбаков, комментируя обсуждение с Россией вопроса возможного роста тарифов на транспортировку нефти.

Ранее также сообщалось, что Россельхознадзор объявил о запрете с 12 апреля ввоз яблок и груш из Беларуси, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из санкционных стран. Возможны также ограничения на ввоз клубники, пекинской капусты и шампиньонов.

Также периодически Россельхознадзор запрещает ввоз продукции с белорусских молоко- и мясоперерабатывающих предприятий.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЕПРОВОДЫ, РЕМОНТ


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