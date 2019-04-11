Азербайджанская NB Group поставит в Россию и Бразилию стройматериалов на $200 тыс.

Ряд азербайджанских компаний в рамках выставки «MosBuild 2019» договорились об экспорте производимой продукции, сообщает министерство экономики.

«В частности, «NB Group» подпишет два контракта с российской и бразильской компаниями по экспорту своей продукции на общую сумму $200 тыс.», - отмечается в информации.

Кроме этого, компания «Mеtanеt A» провела переговоры с компаниями из России, Казахстана, Молдовы и Грузии. «По итогам переговоров достигнута первичная договоренность по экспорту 100 тонн продукции», - подчеркивается в сообщении.

Компания BKN, являющаяся производителем лакокрасочных материалов, начнет поставки продукции в Кыргызстан.

Как ранее сообщалось, 10 азербайджанских компаний были представлены на международной строительной выставке «MosBuild 2019» в Москве, единым стендом «Made in Azerbaijan». Выставка состоялась со 2 по 5 апреля.

NB Group занимается производством строительных красок, чистящих средств, полуфабрикатов промышленного назначения, химической бытовой продукции.

Б.Рустамбеков