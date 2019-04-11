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Бизнес и законодательство 11.04.2019 12:53

Азербайджанская NB Group поставит в Россию и Бразилию стройматериалов на $200 тыс.

Ряд азербайджанских компаний в рамках выставки «MosBuild 2019» договорились об экспорте производимой продукции, сообщает министерство экономики.

«В частности, «NB Group» подпишет два контракта с российской и бразильской компаниями по экспорту своей продукции на общую сумму $200 тыс.», - отмечается в информации.

Кроме этого, компания «Mеtanеt A» провела переговоры с компаниями из России, Казахстана, Молдовы и Грузии. «По итогам переговоров достигнута первичная договоренность по экспорту 100 тонн продукции», - подчеркивается в сообщении.

Компания BKN, являющаяся производителем лакокрасочных материалов, начнет поставки продукции в Кыргызстан.

Как ранее сообщалось, 10 азербайджанских компаний были представлены на международной строительной выставке «MosBuild 2019» в Москве, единым стендом «Made in Azerbaijan». Выставка состоялась со 2 по 5 апреля.

NB Group занимается производством строительных красок, чистящих средств, полуфабрикатов промышленного назначения, химической бытовой продукции.

Б.Рустамбеков

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Тэги: MOSBUILD, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]