Азербайджанская NB Group поставит в Россию и Бразилию стройматериалов на $200 тыс.

Ряд азербайджанских компаний в рамках выставки «MosBuild 2019» договорились об экспорте производимой продукции, сообщает министерство экономики.
«В частности, «NB Group» подпишет два контракта с российской и бразильской компаниями по экспорту своей продукции на общую сумму $200 тыс.», - отмечается в информации.
Кроме этого, компания «Mеtanеt A» провела переговоры с компаниями из России, Казахстана, Молдовы и Грузии. «По итогам переговоров достигнута первичная договоренность по экспорту 100 тонн продукции», - подчеркивается в сообщении.
Компания BKN, являющаяся производителем лакокрасочных материалов, начнет поставки продукции в Кыргызстан.
Как ранее сообщалось, 10 азербайджанских компаний были представлены на международной строительной выставке «MosBuild 2019» в Москве, единым стендом «Made in Azerbaijan». Выставка состоялась со 2 по 5 апреля.
NB Group занимается производством строительных красок, чистящих средств, полуфабрикатов промышленного назначения, химической бытовой продукции.
Б.Рустамбеков
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