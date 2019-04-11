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СНГ 11.04.2019 14:25

Главе Дербентского района Дагестана предъявлено обвинение в растрате

Главным следственным управлением СК России предъявлено обвинение главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джалилову, сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"По данным следствия, в 2015 году Джалилов, используя свои должностные полномочия, безвозмездно передал в собственность своим родственникам три земельных участка общей площадью 3 гектара, расположенных в Дербентском районе вдоль федеральной дороги "Кавказ". Кадастровая стоимость земли составляет более 3 млн рублей, по предварительным данным, рыночная стоимость участков может превышать 20 млн рублей", - сообщила С.Петренко.

По ее словам, обвинение предъявлено по ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ, следствие просит заключения М.Джалилова под стражу.

Как сообщалось, М.Джалилов был задержан сотрудниками ФСБ и МВД по Дагестану после проведения обысков в его доме и рабочем месте. После этого его доставили на допрос в Москву.

М.Джелилов уже задерживался в марте 2018 года по подозрению в незаконном предоставлении земельных участков двум местным жителям. Советский суд Махачкалы поместил его под домашний арест. После восьми месяцев следствия суд оправдал его, и обвинения были сняты. Отстраненного от должности главы района в рамках этого разбирательства М.Джелилова восстановили на прежней должности.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЧИНОВНИК, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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