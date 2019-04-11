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СНГ 11.04.2019 14:46

Страны ЕАЭС должны уйти от привязки к доллару из-за снижения предсказуемости действий США, считает Карасин

Замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил о возрастающей необходимости дальнейшего наращивания взаимных расчётов в национальных валютах и сопряжения платёжных систем стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Уход от привязки к доллару мы рассматриваем в качестве объективной реакции на снижение предсказуемости экономической политики Соединенных штатов и злоупотребление положением эмитента общемировой валюты", - сказал Г.Карасин на международной научно-практической конференции "От идеи к реальности: к 25-летию евразийской инициативы первого президента Республики Казахстан - Елбасы Нурсултана Назарбаева".

По его словам, в современных условиях нелегитимного расширения политизированных ограничительных практик, в том числе в области международных финансов, возрастает необходимость дальнейшего наращивания взаимных расчётов в национальных валютах и сопряжения платёжных систем.

"Расширение практики использования национальных валют при осуществлении взаиморасчетов повышает защищенность наших платёжных систем от негативного влияния внешних факторов и безопасность трансграничных операций", - отметил он.

Кроме того, считает Г.Карасин, это способствует развитию собственного платежного пространства ЕАЭС на основе формирования новой расчетной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий.

"При этом важно создавать условия при которых дедолларизация на пространстве ЕврАзЭс будет выгодна нашим деловым партнерам", - заключил Г.Карасин.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАЭС, ДОЛЛАР, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]