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Это интересно 11.04.2019 12:55

Азербайджан в Армейских играх-2019 примет участие в 6 конкурсах

Вторая международная конференция армейских международных игр – 2019 (АрМИ-2019) проходит в Москве, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«В мероприятии принимает участие делегация, возглавляемая начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования Минобороны, генерал-майором Анвером Эфендиевым», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия делегации обсуждают условия и правила проведения соревнований, а также изучают места проведения конкурсов.

«В рамках международных соревнований военнослужащих планируется участие представителей Азербайджанской армии в конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня», - передает оборонное ведомство.

«Армейские международные игры – 2019» пройдут с 3 по 17 августа текущего года.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, АРМИИ, СОРЕВНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]