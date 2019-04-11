Азербайджан в Армейских играх-2019 примет участие в 6 конкурсах

Вторая международная конференция армейских международных игр – 2019 (АрМИ-2019) проходит в Москве, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«В мероприятии принимает участие делегация, возглавляемая начальником управления Главного управления боевой подготовки и военного образования Минобороны, генерал-майором Анвером Эфендиевым», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия делегации обсуждают условия и правила проведения соревнований, а также изучают места проведения конкурсов.

«В рамках международных соревнований военнослужащих планируется участие представителей Азербайджанской армии в конкурсах «Кубок моря», «Танковый биатлон», «Мастера артиллерийского огня», «Снайперский рубеж», «Военно-медицинская эстафета» и «Полевая кухня», - передает оборонное ведомство.

«Армейские международные игры – 2019» пройдут с 3 по 17 августа текущего года.

Р.Бабаев