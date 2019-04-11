Сумгайытский технопарк намерен нарастить объем экспорта кабельной продукции в Казахстан до $7 млн

Сумгайытский технопарк (STP) планирует довести объем экспорта кабельной продукции в Казахстан до $7 млн, говорится в сообщении STP.
«STP в марте начал экспорт в Казахстан кабельной продукции, до сих пор отправлено 6 еврофур. Контракт предусматривает отправку в общей сложности 77 еврофур с бронированными и небронированными электрическими кабелями низкого напряжения», - отмечается в информации.
По данным STP, кабели будут использованы в расширении Актогайского горнорудного комбината.
«Стоимость контракта на поставку кабельной продукции в Казахстан составляет $5 млн. Подписанием до конца 2019 года еще трех новых контрактов прогнозируется увеличение объема поставок до $7 млн», - говорится в сообщении.
Как сообщалось, кабельный завод STP оснащен оборудованием германского производства и производит кабели напряжением до 500-кВ.
Сумгайытский технопарк входит в структуру компании Azenco, которая занимается строительством объектов в сфере энергетики. Площадь парка составляет 250 га.
На территории STP действует 14 предприятий, 18 производственных площадок.
Создание Сумгайытского технопарка направлено на реализацию крупных инфраструктурных проектов в промышленном секторе Азербайджана.
Н.Аббасова
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