Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell начала сотрудничать с известным сервисом MEGOGO. Это эксклюзивное партнерство предоставит абонентам Bakcell БЕСПЛАТНЫЙ доступ к почти 10 тысячам лицензионных фильмов, мультфильмов, телевизионных сериалов и другому видео-контенту на срок до 12 месяцев.
MEGOGO – это крупнейший видеосервис OTT/VOD в Восточной Европе и СНГ. Благодаря этому эксклюзивному предложению, абоненты Bakcell смогут смотреть тысячи фильмов в высоком качестве, сотни из которых профессионально переведены на азербайджанский язык.
Услугой могут пользоваться все абоненты Bakcell (CIN, Klass и Business Individual). Чтобы воспользоваться предложением, абонентам нужно пройти регистрацию, используя свой номер Bakcell на сайте www.megogo.net или при помощи мобильного приложения (MEGOGO), которое можно скачать в магазинах Google Play Store и Appstore. В зависимости от используемого тарифа, бесплатная подписка на услугу предоставляется сроком на 6 или 12 месяцев. По окончании срока БЕСПЛАТНОГО использования, абоненты смогут продолжить использовать услугу, абонентская плата за которую составит 3 AZN в месяц.
Отметим, что зарегистрировавшись, абоненты будут иметь доступ к услуге с 5 различных устройств. MEGOGO предлагает удобный и индивидуальный опыт использования при помощи 30 видов платформ, включая смартфоны, планшеты, смарт-тв, интернет, игровые консоли и др. Просмотр фильмов и другого контента требует подключения к интернету (мобильному или фиксированному).
Более подробную информацию о новом уникальном предложении, а также других выгодных продуктах и услугах Bakcell можно получить на сайте www.bakcell.com
Являясь самым инновационным и ориентированным на клиента провайдером телекоммуникационных услуг в Азербайджане, компания Bakcell всегда нацелена на предоставление самых современных продуктов, в комбинации с лучшим цифровым клиентским опытом, что в свою очередь подкрепляется высококачественной и самой скоростной сетью в стране. Bakcell продолжит внедрять инновации с целью обеспечения современных пользователей самыми последними, удобными и интересными услугами.
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О компании Bakcell
Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильной связи и мобильного интернета четвертого (4G) поколения.
Услуги 4G от Bakcell уже доступны в более 40 регионах страны, включая Баку и Апшеронский полуостров.
Благодаря более чем 7000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий). Компания P3 Communications, являющаяся международным лидером и самой авторитетной независимой организацией в сфере мобильного бенчмаркинга, назвала сеть Bakcell «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) в Азербайджане. В 2018 году компания Bakcell была признана «Самой Скоростной Мобильной Сетью» в стране. Данная награда, присуждаемая всемирно-известной компанией Ookla, является признанием приверженности Bakcell предоставлению самого высокоскоростного интернета пользователям по всему Азербайджану.
Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/az/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).
Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89
О сервисе MEGOGO
MEGOGO - крупнейший в Восточной Европе и странах СНГ сервис VOD / OTT для просмотра онлайн-видео и телеканалов. Ежемесячная аудитория достигает 50 миллионов уникальных пользователей. Сервис предлагает более 77 000 видео файлов, в том числе более 10 000 фильмов и сериалов, более 1500 анимационных фильмов и мультфильмов, около 45 000 телешоу, концертов и клипов, а также более 20 000 новостных программ.
MEGOGO это сервис, доступный на всех устройствах работающих на iOS, Android, Windows, а также на телевизорах с функциями Smart TV. Сервис также позволяет пользователям смотреть популярные телеканалы и собственные интерактивные каналы MEGOGO.
MEGOGO активно участвует в социальных проектах, являясь партнером различных кино-мероприятий, интернет-инициатив, культурных и социальных мероприятий. Один из крупных таких проектов под названием «Watch the Sound» создан для людей с нарушениями слуха. В рамках этой инициативы MEGOGO запустил собственную студию для перевода на язык жестов, создал специальный раздел на сайте с тысячами фильмов и мультфильмов для зрителей с нарушениями слуха и запустил интерактивный канал, на котором 100% контента транслируется на языке жестов.
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