Страны ОПЕК в марте выполнили обязательства по сокращению добычи на 153%, не-ОПЕК - на 64% - МЭА

Страны ОПЕК в марте выполнили обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 153%, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА).
Так, Саудовская Аравия сократила добычу до минимального уровня за два года - на 0,32 млн б/с, до отметки в 9,82 млн б/с. Кроме того, активно сокращал добычу в прошлом месяце Ирак, уменьшив ее на 0,12 млн б/с, до 4,54 млн б/с и выполнив сделку на 80%.
Нигерия, которая только в этом году присоединилась к сделке, второй месяц подряд снижала добычу на 40 тыс. б/с - до 1,64 млн б/с, выполнив обязательства всего на 19%.
В целом страны ОПЕК, включая не участвующих в сделке Иран, Ливию и Венесуэлу, сократили добычу в марте на 550 тыс. б/с - до 30,1 млн б/с. В частности, Венесуэла снизила добычу в марте по сравнению с февралем на 0,27 млн б/с, Ливия - на 0,2 млн б/с. Добыча нефти Ирана в прошлом месяце осталась примерно на уровне февраля.
В то же время, страны не-ОПЕК выполнили обязательства по сокращению добычи в марте на 64%, сократив добычу с 18,69 млн б/с до 18,55 млн б/с, отмечает энергетическое агентство. При этом Россия выполнила свои обязательства по сделке на 52%, снизив добычу до 11,63 млн б/с (с учетом СПГ). Добыча нефти и конденсата России в марте составила 11,3 млн б/с.
Казахстан второй месяц снижает добычу - примерно на 50 тыс. б/с, до 2,03 млн б/с. По новому соглашению страна должна была снизить добычу до 1,97 млн б/с. Таким образом, перевыполнение обязательств по сделке Казахстаном составило 50%.
МЭА сохраняет прогноз роста добычи нефти в целом в странах, не входящих в ОПЕК, в 2019 году на уровне 1,7 млн б/с в связи с ростом добычи в США. Предполагается, что поставки нефти стран, не входящих в картель, в 2019 году составят 64,4 млн б/с.
Мировое предложение жидких углеводородов в марте сократилось из-за сделки ОПЕК+ на 340 тыс. б/с б/с - до 99,2 млн б/с.
Ниже представлена таблица, в млн б/с.
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