В Азербайджане планируют развивать туризм, связанный с грязевыми вулканами - Бюро

Бюро по туризму Азербайджана работает над созданием Экспериментального центра по грязевым вулканам, имеющимся в стране, заявил директор бюро Флориан Зенгстшмид.

«Мы не ограничиваем свою деятельность исключительно в одном направлении. Наша деятельность, в том числе, охватывает регионы страны. Мы работаем над созданием Экспериментального центра по грязевым вулканам для туристов», - сказал Ф.Зенгстшмид агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, целью создания подобного центра является просвещение туристов о ценности (пользе) грязевых вулканов. «Наша цель - развитие туризма в регионах по всем направлениям. Мы превратим сферу туризма Азербайджана в одну из самых важных и приносящих прибыль отраслей»,- отметил Ф.Зенгстшмид.

В Азербайджане действуют более 300 из 700 грязевых вулканов. Самые известные и посещаемые грязевые вулканы находятся рядом с городом Гобустан. В Азербайджане имеются также и морские грязевые вулканы - в Каспийском море находится свыше 140 таких вулканов. На Бакинском архипелаге 8 островов появилось в результате деятельности грязевых вулканов.

Ф.Исазаде