Президент Судана ушел в отставку и помещен под домашний арест - CNN

Президент Судана Омар аль-Башир в четверг ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест, сообщает в четверг CNN со ссылкой на несколько осведомленных источников.
По данным телеканала, его личная охрана была расформирована, а ее сотрудники находятся под тщательным наблюдением.
Ранее в четверг руководство армии страны предупредило граждан о "важном объявлении" и призвало следить за новостями. СМИ предполагают, что это может быть объявление о смещении О.аль-Башира.
В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии.
В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума пред зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли уже не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.
О. аль-Башир руководит Суданом неизменно с 1989 года.
При этом он разыскивается Международным уголовным судом (МУС) в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.
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