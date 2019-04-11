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Дальнее зарубежье 11.04.2019 14:11

Талибы похитили в Афганистане несколько десятков водителей грузовиков

Афганская национальная армия подтвердила факт похищения талибами десятков водителей грузовиков на севере Афганистана.

"Утром в четверг террористы в местечке Кутали-Риги перекрыли часть дороги Дараи-Суф - Мазари-Шариф и похитили несколько десятков грузовых машин вместе с их водителями. По полученным данным, талибы потребовали от владельцев автомашин выкуп. В настоящее время предпринимаются меры по освобождению из плена водителей", - говорится в сообщении пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".

Ранее в четверг телеканал Tolo News со ссылкой на главу совета провинции Саманган Раз Мохаммада Мувахеди сообщил, что талибы похитили 60 водителей грузовиков.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, ЛЮДИ, ПОХИЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]