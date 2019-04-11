Талибы похитили в Афганистане несколько десятков водителей грузовиков

Афганская национальная армия подтвердила факт похищения талибами десятков водителей грузовиков на севере Афганистана.

"Утром в четверг террористы в местечке Кутали-Риги перекрыли часть дороги Дараи-Суф - Мазари-Шариф и похитили несколько десятков грузовых машин вместе с их водителями. По полученным данным, талибы потребовали от владельцев автомашин выкуп. В настоящее время предпринимаются меры по освобождению из плена водителей", - говорится в сообщении пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".

Ранее в четверг телеканал Tolo News со ссылкой на главу совета провинции Саманган Раз Мохаммада Мувахеди сообщил, что талибы похитили 60 водителей грузовиков.