Некоторые компоненты С-400, возможно, будут производиться совместно с Турцией - Песков

В Кремле подтвердили, что Россия и Турция рассматривают возможность налаживания совместного производства компонентов для зенитно-ракетных систем С-400 на турецкой территории.
"Речь о комплексном производстве всех узлов С-400 не идет и идти не может, это новый вид вооружения. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно, речь может идти", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На уточняющий вопрос, идет ли речь о развертывании такого производства на территории Турции, Д.Песков ответил утвердительно: "На территории Турции".
В понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Владимир Путин заявил, что Москва и Анкара "вполне могут выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники".
В связи с этим журналисты уточнили у пресс-секретаря президента, может ли идти речь о совместном производстве комплексов С-400, контракт на поставку которых Турции российская сторона выполняет в настоящее время.
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