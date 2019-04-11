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СНГ 11.04.2019 15:12

Некоторые компоненты С-400, возможно, будут производиться совместно с Турцией - Песков

В Кремле подтвердили, что Россия и Турция рассматривают возможность налаживания совместного производства компонентов для зенитно-ракетных систем С-400 на турецкой территории.

"Речь о комплексном производстве всех узлов С-400 не идет и идти не может, это новый вид вооружения. Но о производстве каких-то компонентов, сегментарно, безусловно, речь может идти", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о развертывании такого производства на территории Турции, Д.Песков ответил утвердительно: "На территории Турции".

В понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Владимир Путин заявил, что Москва и Анкара "вполне могут выйти на совместные разработки и совместное производство высокотехнологичной военной техники".

В связи с этим журналисты уточнили у пресс-секретаря президента, может ли идти речь о совместном производстве комплексов С-400, контракт на поставку которых Турции российская сторона выполняет в настоящее время.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]