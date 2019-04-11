В Минске практически готовы к заключению соглашения с РФ о взаимном признании виз - МИД Белоруссии

МИД Белоруссии подготовил проект указа президента страны, которым правительству будет разрешено заключить соглашение с Россией о взаимном признании виз.

"Подготовлен проект соответствующего указа президента Республики Беларусь о заключении соглашения", - сообщили в МИД, комментируя ход подготовки и содержании соглашения с Россией о взаимном признании виз.

Соглашение построено на условиях полного взаимного признания виз (разрешений на временное пребывание и видов на жительство) и позволяет "открыть" совместную границу для иностранцев, снять барьеры по транзиту через Белоруссию в Россию, отмечают в МИД.

При этом "осуществление российской стороной контроля на своей территории вблизи границы сохранится", - констатируют в ведомстве. "Эта принципиальная позиция России отражена в соглашении, в соответствии с которым стороны вправе осуществлять меры по проверке соблюдения иностранными гражданами и лицами без гражданства правил въезда, выезда, транзитного проезда либо режима пребывания на территориях своих государств в соответствии с законодательством своих государств", - пояснили в МИД.

В ведомстве также отмечают, что в настоящее время госорганы обеих стран ведут практическую подготовительную работу по ряду направлений сотрудничества, предусмотренных проектом соглашения. В частности, речь идет о налаживании каналов обмена информацией о пересечении границы, визах.

Как сообщалось, подписание соглашения анонсировалось обеими сторонами 13 декабря в рамках заседания Совмина Союзного государства, однако из-за того, что Белоруссия не успела завершить внутригосударственные процедуры, подписание документа было отложено.

Соглашение предполагает, что лица, которые имеют визу одной страны, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории другой стороны в течение срока действия визы. Если иностранец имеет белорусскую визу, то он сможет въехать по ней и пребывать на территории Российской Федерации в течение срока ее действия.

Кроме того, после подписания соглашения о взаимном признании виз российская сторона обещает снять контроль в своих аэропортах на рейсах из Белоруссии.

Документ также предусматривает интеграцию информационных ресурсов: компетентные органы Белоруссии и России будут обмениваться сведениями о пересечении границы, о выданных визах, аннулированных визах, разрешениях на временное либо постоянное проживание.