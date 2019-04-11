Глава МИД Британии выразил благодарность Эквадору за выдачу Ассанжа

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в четверг поблагодарил власти Эквадора за лишение основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище.
"Дж.Ассанж не герой и подчиняется, как и все, закону. Он прятался от справедливости в течение нескольких лет. Спасибо Эквадору и президенту страны Ленину Морено за сотрудничество с британским МИД, благодаря которому Дж.Ассанж понесет ответственность", - написал Дж.Хант в своем твиттере.
В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, "произойдет в кратчайшие сроки".
Семь лет Дж.Ассанж не мог покинуть территорию посольства, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.
Л.Морено в конце июля 2018 года заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков тогда не назвал.
В октябре 2018 года Дж.Ассанж заявлял, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что президент Эквадора уже принял решение о лишении его убежища, но пока не распорядился об этом.
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