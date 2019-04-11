Лондон пообещал не выдавать Ассанжа стране, где ему могут грозить пытки или казнь - президент Эквадора

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о получении от Лондона гарантий того, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанжа не будет экстрадирован в страну, где его могут пытать или казнить.
"Я попросил в Великобританию гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где его могут ожидать пытки или смертная казнь. Британское правительство в письменном уведомлении подтвердило это в соответствии со своими правилами", - говорится в видеообращении президента, опубликованном в четверг в его твиттере.
В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, "произойдет в кратчайшие сроки".
Семь лет Дж.Ассанж не мог покинуть территорию посольства, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.
Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.
Артиллерийские подразделения ВС Азербайджана в ходе учений в прифронтовой зоне отработали боевые стрельбы
Встреча глав МИД Азербайджана и Армении по Карабаху состоится 15 апреля в Москве – МИД Азербайджана
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 21 нарушение - Минобороны Азербайджана
Объем гарантий АИКГФ по кредитам для МСП оценивается в 26,2 млн манатов
Turkcell с 4 партнерами вложила $3 млрд в создание электромобилей, хочет начать продажи в 2022г
Правление Газпрома рекомендует выплатить за 2018г по 10,43 рубля на акцию, как и говорилось ранее
В Азербайджане планируют развивать туризм, связанный с грязевыми вулканами - Бюро
Азербайджан в Армейских играх-2019 примет участие в 6 конкурсах
Премьер Японии назначил нового министра, ответственного за Олимпиаду 2020 года
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов
«AzerTelecom» приступил к реализации проекта «Транскаспийская магистраль»
Студентам UNEC рассказали о работе службы внутреннего аудита в AccessBank-е
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР