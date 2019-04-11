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Дальнее зарубежье 11.04.2019 15:05

Лондон пообещал не выдавать Ассанжа стране, где ему могут грозить пытки или казнь - президент Эквадора

Президент Эквадора Ленин Морено заявил о получении от Лондона гарантий того, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанжа не будет экстрадирован в страну, где его могут пытать или казнить.

"Я попросил в Великобританию гарантировать, что Ассанж не будет экстрадирован в страну, где его могут ожидать пытки или смертная казнь. Британское правительство в письменном уведомлении подтвердило это в соответствии со своими правилами", - говорится в видеообращении президента, опубликованном в четверг в его твиттере.

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, "произойдет в кратчайшие сроки".

Семь лет Дж.Ассанж не мог покинуть территорию посольства, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.

Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

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Тэги: ЭКВАДОР, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АССАНЖ, ГАРАНТИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]