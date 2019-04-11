В Судане выпущены на свободу все политические заключенные - ТВ

Власти Судана освободили всех политических заключенных на фоне сообщений о возможной скорой отставке президента страны Омара аль-Башира, сообщает телеканал CNN со ссылкой на суданское информагентство SUNA.

"Разведывательное агентство Судана распорядилось освободить всех политических заключенных", - говорится в сообщении.

В то же время протестующие требуют, чтобы представители армии передали власть в стране гражданскому правительству, рассказали CNN представители активистов.

"Мы не допустим того, чтобы режим воспроизводил сам себя, или того, чтобы армия единолично находилась у власти", - заявил телеканалу представитель Ассоциации профессионалов Судана, возглавляющей протесты.

Ранее в четверг источники CNN утверждали, что президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку и помещен под домашний арест. Также, по данным СМИ, были арестованы представители правящей партии и правительства, в том числе премьер-министр Мохаммад Тахир Айла.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума пред зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

О.аль-Башир руководит Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он разыскивается Международным уголовным судом (МУС) в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.