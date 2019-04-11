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Дальнее зарубежье 11.04.2019 16:29

Еврокомиссия: еще не время комментировать ситуацию с Ассанжем

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает преждевременным комментировать ситуацию вокруг ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.

"Мы были проинформированы всего лишь несколько минут назад. И наше правило - не импровизировать относительно нашей позиции по событиям, которые происходят в тот момент, когда мы находимся на этой трибуне", - ответил пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе на соответствующий вопрос.

М.Схинас сказал, что Еврокомиссия внимательно следит за этим делом, и отметил, что на Дж.Ассанжа ранее был выписан европейский мандат на арест.

"Процедура сейчас в руках судей. А когда говорят судьи, политики должны умолкать. Исполнительная власть тоже", - подчеркнул представитель ЕК.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией.

"Полиция Лондона обязана следовать выданному ордеру, и она попала на территорию посольства Эквадора по приглашению посла (этой страны - ИФ) вслед за отзывом права на предоставление Дж.Ассанжу убежища", - указывалось в заявлении полиции.

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Тэги: ЕС, АССАНДЖ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]