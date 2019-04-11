Еврокомиссия: еще не время комментировать ситуацию с Ассанжем

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас считает преждевременным комментировать ситуацию вокруг ареста основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
"Мы были проинформированы всего лишь несколько минут назад. И наше правило - не импровизировать относительно нашей позиции по событиям, которые происходят в тот момент, когда мы находимся на этой трибуне", - ответил пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе на соответствующий вопрос.
М.Схинас сказал, что Еврокомиссия внимательно следит за этим делом, и отметил, что на Дж.Ассанжа ранее был выписан европейский мандат на арест.
"Процедура сейчас в руках судей. А когда говорят судьи, политики должны умолкать. Исполнительная власть тоже", - подчеркнул представитель ЕК.
Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией.
"Полиция Лондона обязана следовать выданному ордеру, и она попала на территорию посольства Эквадора по приглашению посла (этой страны - ИФ) вслед за отзывом права на предоставление Дж.Ассанжу убежища", - указывалось в заявлении полиции.
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