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Дальнее зарубежье 11.04.2019 15:05

Ассанж арестован для экстрадиции в США - Wikileaks

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован с целью экстрадиции в США, утверждают в организации.

"Ассанж арестован для экстрадиции в США за обнародование секретных документов", - говорится в "Твиттере" Wikileaks.

Адвокат Дж.Ассанжа Дженнифер Робинсон в "Твиттере" подтвердила, что ее подзащитный задержан "не только за нарушение условий освобождения под залог, но и в связи с запросом США об экстрадиции".

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией.

"Полиция Лондона обязана следовать выданному ордеру, и она попала на территорию посольства Эквадора по приглашению посла (этой страны - ИФ) вслед за отзывом права на предоставление Дж.Ассанжу убежища", - указывалось в заявлении полиции.

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Тэги: США, АССАНДЖ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]