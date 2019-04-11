Ассанж арестован для экстрадиции в США - Wikileaks

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован с целью экстрадиции в США, утверждают в организации.

"Ассанж арестован для экстрадиции в США за обнародование секретных документов", - говорится в "Твиттере" Wikileaks.

Адвокат Дж.Ассанжа Дженнифер Робинсон в "Твиттере" подтвердила, что ее подзащитный задержан "не только за нарушение условий освобождения под залог, но и в связи с запросом США об экстрадиции".

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией.

"Полиция Лондона обязана следовать выданному ордеру, и она попала на территорию посольства Эквадора по приглашению посла (этой страны - ИФ) вслед за отзывом права на предоставление Дж.Ассанжу убежища", - указывалось в заявлении полиции.