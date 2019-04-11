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Транспорт и связь 11.04.2019 15:10

Желдороги Азербайджана и Казахстана обсуждают увеличение объемов грузоперевозок

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) и АО «НК «Қазақстан темір жолы»(КТЖ) планируют увеличить объемы взаимных грузоперевозок, говорится в сообщении пароходства.

Вопросы расширения сотрудничества между железными дорогами Азербайджана и Казахстана обсудили глава АЖД Джавид Гурбанов и руководитель КТЖ Сауат Мынбаев в Сеуле в четверг.

«Собеседники обсудили вопросы увеличения объемов грузоперевозок между железными дорогами Азербайджана и Казахстана, перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Дж.Гурбанов отметил большой потенциал для повышения эффективности перевозок и взаимной координации в рамках ТМТМ», - говорится в информации.

С.Мынбаев, в свою очередь, указал на перспективы двустороннего сотрудничества железных дорог двух стран.

ТМТМ - проект, инициированный с целью повышения транзитного потенциала и развития стран Каспийского региона. Данный маршрут пролегает из Китая в Европу через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию. В результате совместной работы участников ТМТМ создан контейнерный сервис Nomad Express и уже начали курсировать пилотные контейнерные поезда из Китая в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Н.Аббасова

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Тэги: КАЗАХСТАН, ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, НАРАЩИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]