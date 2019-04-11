Turkcell с 4 партнерами вложила $3 млрд в создание электромобилей, хочет начать продажи в 2022г

Турецкий оператор мобильной связи компания Turkcell Group совместно с турецкими же Anadolu Group, BMC, Kok Group и Zorlu Holding вложили $3 млрд в разработку электромобилей, сообщил председатель набсовета Turkcell Ахмет Ахча на встрече c журналистами в центральном офисе компании в Стамбуле.

"В этом году мы выпустим прототип и надеемся, что продажи начнутся уже в 2022 году. Сначала в Турции, а потом и на Украине, потому что мы всегда привозим наши новые продукты на Украину", - сказал он.

Производственная компания получила название "Турецкая автомобильная инициативная группа" (Turkey`s Automobile Initiative Group).

По словам А.Ахчи, планируется пять моделей электрокаров, первой моделью в разработке стала SUV (sport utility vehicle), после нее планируется приступить к производству легкового автомобиля и других моделей.

Он также отметил, что компании-разработчики рассчитывают на поддержку со стороны турецкого правительства, поскольку разработка электромобилей является не только перспективной, но и экологической инициативой.

Turkcell - поставщик телекоммуникационных и технологических услуг. Согласно опубликованным на сайте группы материалам, входящие в нее компании работают в 5 странах: в Турции, Белоруссии, Северном Кипре, Германии и на Украине. В частности, группа владеет 100% украинского мобильного оператора lifecell. Цифровые сервисы Turkcell представлены на рынках около 40 стран.