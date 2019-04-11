Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 11.04.2019 15:30

Turkcell с 4 партнерами вложила $3 млрд в создание электромобилей, хочет начать продажи в 2022г

Турецкий оператор мобильной связи компания Turkcell Group совместно с турецкими же Anadolu Group, BMC, Kok Group и Zorlu Holding вложили $3 млрд в разработку электромобилей, сообщил председатель набсовета Turkcell Ахмет Ахча на встрече c журналистами в центральном офисе компании в Стамбуле.

"В этом году мы выпустим прототип и надеемся, что продажи начнутся уже в 2022 году. Сначала в Турции, а потом и на Украине, потому что мы всегда привозим наши новые продукты на Украину", - сказал он.

Производственная компания получила название "Турецкая автомобильная инициативная группа" (Turkey`s Automobile Initiative Group).

По словам А.Ахчи, планируется пять моделей электрокаров, первой моделью в разработке стала SUV (sport utility vehicle), после нее планируется приступить к производству легкового автомобиля и других моделей.

Он также отметил, что компании-разработчики рассчитывают на поддержку со стороны турецкого правительства, поскольку разработка электромобилей является не только перспективной, но и экологической инициативой.

Turkcell - поставщик телекоммуникационных и технологических услуг. Согласно опубликованным на сайте группы материалам, входящие в нее компании работают в 5 странах: в Турции, Белоруссии, Северном Кипре, Германии и на Украине. В частности, группа владеет 100% украинского мобильного оператора lifecell. Цифровые сервисы Turkcell представлены на рынках около 40 стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ, ИНВЕСТИЦИИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]