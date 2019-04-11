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Дальнее зарубежье 11.04.2019 15:38

"Репортеры без границ" просят власти Британии не выдавать Ассанжа США

Международная организация "Репортеры без границ" обратилась к властям Великобритании с призывом уважать принципы свободы слова при рассмотрении дела арестованного основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте организации.

"Репортеры без границ" призывают Великобританию уделить первостепенное внимание принципам свободы выражения мнений и защите принципов журналистики, в том числе права на анонимность журналистских источников при их общении с Дж.Ассанжем", - говорится в сообщении организации в четверг.

"Таким образом, Британия должна воздержаться от удовлетворения запросов о передаче Дж.Ассанжа США, где его намерены наказать за журналистскую деятельность", - отмечают "Репортеры без границ".

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.

Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Президент Эквадора Л.Морено в конце июля 2018 года заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков тогда не назвал.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АССАНЖ, РЕПОРТЕРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]