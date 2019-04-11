"Репортеры без границ" просят власти Британии не выдавать Ассанжа США

Международная организация "Репортеры без границ" обратилась к властям Великобритании с призывом уважать принципы свободы слова при рассмотрении дела арестованного основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте организации.
"Репортеры без границ" призывают Великобританию уделить первостепенное внимание принципам свободы выражения мнений и защите принципов журналистики, в том числе права на анонимность журналистских источников при их общении с Дж.Ассанжем", - говорится в сообщении организации в четверг.
"Таким образом, Британия должна воздержаться от удовлетворения запросов о передаче Дж.Ассанжа США, где его намерены наказать за журналистскую деятельность", - отмечают "Репортеры без границ".
В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.
Дж.Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.
Президент Эквадора Л.Морено в конце июля 2018 года заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков тогда не назвал.
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