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Дальнее зарубежье 11.04.2019 17:03

В ЕС призывают Судан к мирному процессу смены власти

В Евросоюзе внимательно следят за развитием ситуации в Судане после отставки и ареста президента страны Омара аль-Башира, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы направили призыв ко всем сторонам воздерживаться от любого насилия. И, как мы всегда повторяли, мы просим соблюдать мирный, законный, инклюзивный процесс, учитывающий чаяния суданского населения и необходимость политических и экономических реформ", - сказала пресс-секретарь на брифинге в четверг.

Она сообщила, что Брюссель поддерживает регулярные контакты с государствами-членами и партнерами ЕС. Постпредство Евросоюза в Судане продолжает выполнять свою работу и отслеживает ситуацию, добавила представитель Ф.Могерини.

Как сообщалось, президент Судана О.аль-Башир ушел в четверг со своего поста, а затем был помещен под домашний арест.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлении демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума перед зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

О.аль-Башир руководит Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он находится в розыске Международного уголовного суда (МУС) в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.

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Тэги: ЕС, СУДАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]