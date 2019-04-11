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Дальнее зарубежье 11.04.2019 15:47

Швеция не намерена добиваться экстрадиции Ассанжа - прокуратура

Прокуратура Швеции в настоящий момент не имеет претензий к основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу и не планирует просить о его экстрадиции, сообщил "Интерфаксу" представитель ведомства.

"Нет. Дело в отношении Ассанжа закрыто в мае 2017 года", - сказали в прокуратуре, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Wikileaks заявили, что Дж.Ассанж арестован с целью экстрадиции в США.

"Ассанж арестован для экстрадиции в США за обнародование секретных документов", - говорится в "Твиттере" Wikileaks.

Адвокат Дж.Ассанжа Дженнифер Робинсон в "Твиттере" подтвердила, что ее подзащитный задержан "не только за нарушение условий освобождения под залог, но и в связи с запросом США об экстрадиции".

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, "произойдет в кратчайшие сроки".

Семь лет Дж.Ассанж не мог покинуть территорию посольства, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Президент Эквадора Ленин Морено в конце июля 2018 года заявлял, что основатель Wikileaks должен покинуть эквадорское посольство в Великобритании, однако конкретных сроков тогда не назвал.

В октябре 2018 года Дж.Ассанж заявлял, что Эквадор пытается выдворить его из посольства в Британии, и что президент Эквадора уже принял решение о лишении его убежища, но пока не распорядился об этом.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПРОКУРАТУРА, АССАНЖ


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