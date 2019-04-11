Ассанжа арестовали, в том числе, по запросу властей США об его экстрадиции - британская полиция

В лондонской полиции в четверг сообщили, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанжа был арестован, в том числе, из-за запроса США об его экстрадиции.

"Джулиан Ассанж в том числе арестован по ордеру властей Соединенных Штатов об его экстрадиции. Он остается под стражей в центральном участке полиции Лондона", говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте Скотланд-Ярд в Twitter.

Ранее в Wikileaks уже заявляли, что Дж.Ассанж арестован с целью экстрадиции в США.

Адвокат Дж.Ассанжа Дженнифер Робинсон в "Твиттере" подтвердила, что ее подзащитный задержан "не только за нарушение условий освобождения под залог, но и в связи с запросом США об экстрадиции".

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище, благодаря которому он семь лет - с 2012 года - находился на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Дж.Ассанж был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона, где он будет находиться до того, как предстанет перед судом, что, по данным полиции, "произойдет в кратчайшие сроки".