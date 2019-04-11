Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 11.04.2019 16:00

Российская компания планирует поставки морепродуктов в Азербайджан

Российская компания «Богатый улов» договорилась о поставках морепродуктов в две крупные торговые сети Азербайджана, сообщают российские СМИ.

«Компании Ивановской области, ориентированные на экспорт, приняли участие в бизнес-миссии в Азербайджан. Переговоры проходили в Баку в формате B2B с компаниями, заинтересованными в продукции ивановского региона. Деловой визит был организован центром «Мой бизнес»», - отмечают СМИ.

В частности, компания «Богатый улов», которая занимается переработкой рыбы и морепродуктов, провела переговоры с двумя крупными продуктовыми торговыми сетями Азербайджана. По словам руководителя центра «Мой бизнес» Александры Зиновьевой, встреча прошла успешно, стороны договариваются о цене поставки.

В состав делегации вошли представители таких предприятий как «ЛесТорг», «Альба-С», «Артекс».

«Предприятия «Альба-С» и «Артекс», производящие медицинскую одежду и перевязочный материал, провели переговоры с крупным поставщиком медицинских изделий, а также с представителями сферы здравоохранения. Большой интерес у азербайджанских компаний вызвала, в том числе, продукция компании «ЛесТорг», изготавливающая пиломатериалы», - подчеркивается в информации.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОРЕПРОДУКТЫ, ПОСТАВКИ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]