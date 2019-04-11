Российская компания планирует поставки морепродуктов в Азербайджан

Российская компания «Богатый улов» договорилась о поставках морепродуктов в две крупные торговые сети Азербайджана, сообщают российские СМИ.
«Компании Ивановской области, ориентированные на экспорт, приняли участие в бизнес-миссии в Азербайджан. Переговоры проходили в Баку в формате B2B с компаниями, заинтересованными в продукции ивановского региона. Деловой визит был организован центром «Мой бизнес»», - отмечают СМИ.
В частности, компания «Богатый улов», которая занимается переработкой рыбы и морепродуктов, провела переговоры с двумя крупными продуктовыми торговыми сетями Азербайджана. По словам руководителя центра «Мой бизнес» Александры Зиновьевой, встреча прошла успешно, стороны договариваются о цене поставки.
В состав делегации вошли представители таких предприятий как «ЛесТорг», «Альба-С», «Артекс».
«Предприятия «Альба-С» и «Артекс», производящие медицинскую одежду и перевязочный материал, провели переговоры с крупным поставщиком медицинских изделий, а также с представителями сферы здравоохранения. Большой интерес у азербайджанских компаний вызвала, в том числе, продукция компании «ЛесТорг», изготавливающая пиломатериалы», - подчеркивается в информации.
Б.Рустамбеков
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