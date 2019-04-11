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ТЭК 11.04.2019 16:07

Цены на нефть снижаются на росте запасов в США, Brent торгуется у $71,1 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в четверг после подъема до максимума за более чем пять месяцев накануне, инвесторы оценивают данные о запасах топлива в США и апрельский отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:52 подешевели на $0,62 (0,86%) - до $71,11 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,55 (0,85%) - до $64,06 за баррель.

Как стало известно накануне, запасы нефти в США выросли третью неделю подряд - на 7,03 млн баррелей, до максимального уровня с ноября 2017 года. При этом добыча осталось на рекордном уровне предыдущей недели - 12,2 млн баррелей в сутки (б/с).

МЭА сохранило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2019 году на уровне 1,4 млн б/с, до 100,6 млн б/с. В то же время агентство отметило "разнонаправленные сигналы в плане перспектив спроса на нефть" на фоне сокращающегося предложения.

По данным МЭА, Саудовская Аравия в марте сократила добычу до минимального уровня за два года - на 0,32 млн б/с, до отметки в 9,82 млн б/с. Кроме того, активно сокращал добычу в прошлом месяце Ирак, уменьшив ее на 0,12 млн б/с, до 4,54 млн б/с.

"Серьезные сокращения добычи (как добровольные, так и вынужденные) со стороны группы производителей ОПЕК+ привели к тому, что поставки из этих стран сократились больше, чем ожидалось, - отмечает глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Саудовская Аравия, вероятно, была возмущена обвалом цен после неожиданного решения США освободить от санкций покупателей иранской нефти, и с тех пор активно сокращает объемы добычи".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ДЕНЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]